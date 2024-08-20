الصحة : توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لدعم منظومتي الرعايات المركزة والغسيل الكلوي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع 2 بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والبنك الأهلي المصري، لدعم منظومتي الرعايات المركزة والغسيل الكلوي ، وذلك بحضور الدكتور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي .

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول الأول بين الصحة والبنك الأهلي، يستهدف دعم منظومة الرعايات المركزة، وذلك بتشغيل عدد 5 مجمعات للرعاية المركزة كمرحلة أولى بإجمالي 300 سرير، مما يساهم في القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة الرعاية المركزة وتقليل مدة الانتظار ، وبالتالي خفض أعداد الوفيات، مشيرًا إلى أن الوزير خلال توقيع البروتوكول أكد أن ملف دعم تشغيل الرعايات المركزة يأتي على رأس أولويات وزارة الصحة، للعمل على تحسين الخدمة الصحية أمام المريض المصري.

أضاف “عبدالغفار” أن البروتوكول الثاني ، تم توقيعه لدعم منظومة الغسيل الكلوي، ويمثله من وزارة الصحة والسكان، لجنة زكاة وزارة الصحة لإدارة الأزمات والكوارث ، ومن البنك الأهلي جمعية البنك الأهلي للأعمال الخيرية، مشيرًا أن البروتوكول يستهدف 59 ألف مريض غسيل كلوي، بتكلفة 12 مليون جنيه، موضحًا أن الهدف من البروتوكول تقديم الدعم لعلاج مرضى الفشل الكلوي وتخفيف العبء المالي عن المرضى، وإعفاء المرضى الجدد من تحمل أعباء مالية مبالغ فيها نظرًا لاستغلال البعض للحالة الطارئة للمريض، فضلًا عن إجراءات التقييم والمتابعة للمرضى.