خالد بيبو يسلم سامى قمصان تقريرا عن ولايته فى الأهلى

يسلم مدير الكرة السابق بالنادى الأهلى خالد بيبو، القائم بأعمال مدير الكرة سامى قمصان، بجانب عمله مدرباً عاماً، تقريرا مفصلا عن كافة الأمور الإدارية داخل النادى بعد قبول اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه كمدير للكرة من قبل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، من أجل بدء مهمته الجديد بشكل رسمى قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقررت لجنة التخطيط في اجتماعها تكليف سامى قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة، إلى جانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذى تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار فى مهمته.

كما قررت لجنة التخطيط قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار فى منصب مدير الكرة، ووجهت إليه الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادى خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى فى تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلى والقارة.. وكلفت اللجنة بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.