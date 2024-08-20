مدير تعليم القليوبية تجتمع مع مدير هيئة الأبنية التعليمية

تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبداللطيف ومحافظ القليوبية أيمن عطية؛ عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، اجتماع بمديري الإدارات التعليمية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024\2025 .

وتناول الاجتماع مجموعة من النقاط الهامة بخصوص استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد وتناول كذلك المدارس التي تم إنتهاء أعمال الصيانة بها أو إنشائها والتى تم تسليمها فعليًا للإدارات التعليميّة.

وأكدت سماح خلال الاجتماع أن التعاون مستمر بين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وهيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية في ضوء المصلحة العامة والقوانين المنظمة، مشددة علي المتابعة الميدانية المستمرة من قبل مديرى الإدارات التعليمية للمدارس للوقوف علي كافة التجهيزات بها .