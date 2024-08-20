وزير الإسكان يستعرض التقنيات الحديثة المستخدمة فى مجال التحلية وإمكانية الاستفادة منها

عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً ، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض التقنيات الحديثة المستخدمة فى مجال تحلية مياه البحر وإمكانية الاستفادة منها، وذلك فى إطار استراتيجية تحلية مياه البحر، حتى عام 2050.

وأكد وزير الإسكان، أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال تحلية مياه البحر، ودراستها وتقييمها من خلال اللجان العلمية والبحثية المختصة، للوقوف على كفاءتها ومدى صلاحيتها لتحلية مياه البحر، ومطابقة المياه المنتجة للمعايير القياسية، وكذا إجراء دراسة جدوى للتأكد من اقتصاديات التشغيل والإنتاج قياساً بأنظمة التحلية الأخرى.