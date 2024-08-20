سيناريوهات انهاء صفقة محمد على بن رمضان والأهلي

نزل فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بكامل ثقله من أجل التعاقد مع النجم التونسى محمد على بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى عملاق كرة القدم المصرية لتقوية صفوفه بعدة أسماء قوية، تحسبا لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

وتنتظر «المارد الأحمر» عدة رهانات كبيرة في المستقبل القريب من بينها بطولة دورى أبطال أفريقيا والسوبر القارى، فضلا عن كأس الإنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية.

وهناك 3 سيناريوهات متوقعة بشأن صفقة انضمام محمد على بن رمضان لصفوف «المارد الأحمر»، بطل النسخة الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا، والذى يبدى حرصاً كبيراً على حسم صفقة النجم الأسبق للترجى التونسى خلال الميركاتو الحالى.

وتؤكد كل المؤشرات أن الأهلى سينجح قريبا فى التوصل لاتفاق مع الفريق المجرى فيرينكفاروسى بخصوص الشروط المالية للصفقة، وينتظر أن تكون الساعات القادمة حاسمة فى هذا الملف، فى ظل تواجد رغبة قوية من إدارة الأهلى فى حسم الأمور بسرعة.

وهناك إمكانية لبقاء اللاعب التونسى فى ناديه فريق فيرينكفاروسى، خاصة وأن اللاعب يطمح لمواصلة إثبات وجوده فى «القارة العجوز»، حيث انضم محمد على بن رمضان للفريق المجرى خلال الميركاتو الصيفى الماضى فى صفقة انتقال حر إثر انتهاء العقد الذى كان يربطه بنادى العاصمة التونسية.

ومع موسمه الأول بالمجر، شارك اللاعب التونسى فى 40 مباراة ضمن مختلف المسابقات أسهم خلالها فى 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

ومن الخيارات المطروحة فى ملف محمد على بن رمضان انتقاله للدورى السعودى، حيث تبدى عدة أندية رغبتها فى التعاقد معه، كما سبق لنجم الترجى الأسبق أن رفض عرضاً من نادى الأخدود السعودى لأسباب رياضية، وفقا لما كشفت عنه مصادر إعلامية.