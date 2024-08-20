تعرف على سبب تأخر ليفربول عن تجديد عقد محمد صلاح

أسئلة كثيرة تدور حول تأخر ليفربول فى تجديد عقد نجم الفريق محمد صلاح، رغم دخول الأخير الفترة الحرجة من عقده مع النادى الإنجليزى، والذى يلعب له منذ صيف 2017.

وبحسب تقارير إعلامية صدرت فى انجلترا حول هذا الموضع، فإنه من المعروف أن مالكى ليفربول حذرون بشأن منح تمديدات للاعبين فى الثلاثينيات من العمر، ومع ذلك، فإنه لم يكن هناك أى «تلميح للانزعاج» من جانب صلاح وممثليه، بشأن الموقف الحالى لإدارة ليفربول.

وأوضحت التقارير، أن ليفربول أقر بأنه سيفتح محادثات «عندما يحين الوقت المناسب»، كما أنه لم يكن هناك «أى شعور بالقلق» من جانب اللاعبين، الذين اقتربت عقودهم من النهاية بشأن مستقبلهم.

وسينتهى عقد صلاح البالغ 32 عاما، فى 30 يونيو 2025، إلى جانب الهولندى فيرجيل فان دايك والإنجليزى ترنت ألكسندر أرنولد فى صيف 2025.

وافتتح صلاح، موسمه مع الفريق، السبت الماضى، بهدف وتمريرة حاسمة خلال الفوز 2-0 على إبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى.

يذكر أن صلاح خاض 350 مباراة مع ليفربول في كل المسابقات، سجل فيها 212 هدفا وصنع 90، وحقق 8 بطولات مختلفة بقميص ليفربول منذ 2017 إلى الآن.