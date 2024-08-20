الإسكان: إجراء القرعة العلنية اليدوية الـ6 لتسكين حائزي قطع الأراضى بالعبور الجديدة

صرح شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم اليوم الثلاثاء، إجراء القرعة العلنية اليدوية السادسة، والخامسة لمنطقة الأمل سابقاً، لتسكين حائزي قطع الأراضى بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، والذين تمت الموافقة على طلبات توفيق أوضاع أراضيهم، وقاموا بالالتزام بالسداد حتى 18/7/2024، وطبقا للشرائح بمساحات (209 – 276 – 350 – 500 م2).

وأوضح الشربيني، أن إجراءات القرعة تمت وسط أجواء من الفرحة الكبيرة للمواطنين باستلام إخطارات التخصيص لأراضيهم، مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على الارتقاء بمستوى المناطق المضافة، وتوفير حياة كريمة لسكانها، وتحقيق الأمن الاجتماعي للأسرة المصرية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك توجيهات مشددة لأجهزة المدن الجديدة التى تم إضافة أراض لها، بسرعة الانتهاء من دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ووضع جداول زمنية بمواعيد محددة لتسليم الأراضى لمستحقيها، مؤكداً أن هناك متابعة أسبوعية لموقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ومدى التزام المدن بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من دراسة الملفات.