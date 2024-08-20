رحيل محمد عبد المنعم يُغير مصير مدافع الأهلى

استقر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، على استمرار مدافع الفريق خالد عبد الفتاح، خلال الموسم المقبل.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية، فإن مدرب النادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، تراجع عن قراره السابق بالموافقة على رحيل خالد عبد الفتاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اقتراب محمد عبد المنعم من الانتقال لصفوف نيس.

وأشارت التقارير إلى أن، إدارة النادى الأهلى، أبلغت خالد عبد الفتاح برفضه جميع العروض التى وصلت له فى الفترة الأخيرة، بعد قرار السويسرى مارسيل كولر، باستمراره مع الفريق فى الموسم المقبل.

وأكدت التقارير أن قرار السويسرى مارسيل كولر، باستمرار خالد عبد الفتاح، بسبب إجادة اللاعب اللعب فى مركز المدافع والحاجة له بعد اقتراب رحيل محمد عبد المنعم نحو نيس الفرنسى.

وكانت تقارير إعلامية، قد ذكرت مؤخرا أن خالد عبد الفتاح يمتلك عروض من سموحة وزد ومودرن سبورت من أجل ضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.