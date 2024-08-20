برلماني: رفع توصيات الحوار الوطني للرئيس بشأن قضايا الحبس الاحتياطي يعكس جدية التعامل السريع مع تحديات الملف الحقوقي

رحب النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا هذا القرار يعكس جدية التعامل السريع مع تحديات الملف الحقوقي.

وقال “عباس” إن رفع توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطوة فارقة تحمل دلالات هامة وواضحة بشأن جدية الحوار الوطني، خاصة من قبل الرئاسة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس التزام الدولة بالعمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري ومعايير حقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس النواب الي أن الحوار الوطني أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه ليس مجرد مكلمة، بل هو منصة حقيقية للحوار تجمع بين كافة أطياف المجتمع ومكوناته السياسية، مما يعكس الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات والعمل على تنفيذها، لافتا إلى هذه التوصيات التي رفعت إلى الرئيس السيسي جاءت بعد نقاشات جادة ومثمرة استمرت لفترات طويله، بمشاركة 120 متحدثا يمثلون مختلف الانتماءات السياسية والفكرية في مصر، وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية هذا الحوار وبالدور الذي يمكن أن يلعبه في تحسين واقع الحياة السياسية والقضائية في البلاد.”