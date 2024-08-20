“المهندسين” تعقد الاجتماع التنسيقي للجان الشعبة لتبادل الخبرات

عقدت شعبة الهندسة المعمارية، بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتور أحمد الزيات، وهيئة مكتب الشعبة وجميع رؤساء لجان الشعبة الاجتماع التنسيقي الأول للجان الشعبة.

في بداية الاجتماع، وجّه “البدوي” التحية لمجلس شعبة الهندسة المعمارية، مشيدا بنشاطه المكثف، وفعالياته المتميزة، وبالمشاركة الكبيرة من شباب وشيوخ المعماريين، مؤكدا دعم هيئة مكتب النقابة لأنشطة الشعبة من أجل تقديم أفضل خدمة للمهندسين ولمهنة الهندسة فيما أكد ” طلبة” على أهمية عمل لجان الشعبة، ودعا إلى المزيد من التواصل مع شباب الخريجين.

ومن جانبه أكد ” مكرم” أن أنشطة الشعبة المعمارية تشهد حاليا صحوة كبيرة، مشيدا بجهود الدكتور أحمد الزيات في القيادة المتميزة لمجلس الشعبة ، مشيرا إلى أن المشاركة الكبيرة في جميع اجتماعات وفعاليات الشعبة تعد دليلا على أن الشعبة تقوم بعمل متميز.. وقال “خلال الفترة القادمة سيكون للشعبة المعمارية دور كبير وفعال في جميع القضايا المعمارية ، كما ستكون داعمة لكل معماري مصري”

وقال ” الزيات”: “الاجتماع التنسيقي للجان الشعبة يستهدف تجميع طاقاتنا وخبراتنا لصياغة رؤية منضبطة ورسالة محددة وأهداف ومخرجات واضحة، لتعمل جميع لجان الشعبة في إطار من التعاون والتكامل”، مشيرا إلى أن الشعبة تسعى في الفترة القادمة إلى مد جسور الثقة مع الجهات المختلفة انطلاقا من أن النقابة هي إحدى الجهات الاستشارية للدولة، كما تسعى إلى إظهار كوادر المعماريين المصريين ، والخروج بتوصيات مدروسة وعملية لجميع القضايا المعمارية من خلال الفعاليات المختلفة ومشاركة رئيسية لكافة الكوادر المعمارية المتميزة.

وشدد” الزيات” على أهمية التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية للشعبة المعمارية، مشيرا إلى أن لجنة الإعلام بالشعبة خطت خطوات واسعة في هذا الاتجاه من خلال وسائل التواصل المتاحة، حتى بلغ عدد المعماريين الذين تفاعلوا مع أحد فعاليات الشعبة إلى 17 ألف معماري، كما وضح ما تقوم به لجنه الاعلام برئاسة م.عبدالعظيم محمد امين مساعد الشعبة من نشر للمعرفة والثقافة المعمارية فى ضوء متغيرات العمران استنادا الى مرجعية علمية من كوادر متخصصة من اعضاء الجمعية العمومية، كما استعرض جهود اعضاء الشعبه وهيئة مكتبها فى الفعاليات التى تمت خلال الفترة السابقة

وأشاد رئيس شعبة الهندسة المعمارية بنشاط جميع لجان الشعبة، مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية بالشعبة عقدت 23 جلسة خلال شهر وفحصت 186 طلب استشاري، وبنفس هذا المعدل في الأداء عملت لجنة القيد والمعادلات ، وجميع لجان الشعبة .

فيما أكدت ابتسام خضر – وكيل شعبة الهندسة المعمارية، حرص مجلس الشعبة على التفاعل والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية للشعبة ، مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع لجان الشعبة ، وقالت: القادم سيكون أفضل بجهودنا جميعا وبتعاون جميع لجان الشعبة.

ومن جانبها أشارت فاطمة عبدالحليم – أمين الشعبة المعمارية إلى أن لجان الشعبة تضم مهندسين من جميع محافظات مصر وهو ما يمنحها ميزة نسبية، كونها معبرة عن كل المهندسين المعماريين في كل أقاليم مصر ، مؤكدة أن لجان الشعبة هي نواة العمل النقابي.

شهد الاجتماع عرضا لأنشطة لجان الشعبة خلال الفترة الماضية ، وعرضا لرؤية وفلسفة عمل اللجان المختلفة، فاستعرضت نهى عز، رؤية عمل لجنة المشاركة المجتمعية، واستعرضت المهندسة ابتسام خضر، رؤية عمل لجنة التنمية المهنية المستمرة للتأهيل للترقي ( التدريب والتوظيف سابقا ).

وعلى مدى 3 ساعات، دارت مناقشات موسعة حول خطة عمل اللجان، خلال الفترة القادمة ، واتفق المشاركون على أن تعقد كل لجنة اجتماعا الأسبوع القادم لوضع مقترح خطة عملها خلال الشهور الثلاثة القادمة على أن يجتمع رؤساء اللجان في الأسبوع التالي لوضع خطة عامة مبدئية لعمل جميع لجان الشعبة ، ثم تعرض الخطة المبدئية خلال الاجتماع التنسيقي الثاني للجان الشعبة لمناقشتها واعتمادها ، والبدء في تنفيذها.