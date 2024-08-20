نائب وزير الصحة تتفقد وحدة صحة الشغبة بمحافظة أسيوط وتوصي بتخصيص غرفة لفحص السمعيات..

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وحدة صحة الشغبة بمحافظة أسيوط، وبدات جولتها بغرفة متابعة الطفل، وتبين أن فحص السمعيات يتم إجراؤه بالغرفة في ظروف غير ملائمة، نتيجة عدم توافر غرفة مخصصة للقياس بالوحدة، وأوصت بضرورة تخصيص غرفة لهذه الخدمة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن نائب الوزير ، لاحظت خلال تفقدها للوحدة ، وجود بيانات غير منطقية في قياس وزن وطول الأطفال، وأكدت على ضرورة تحري الدقة في عملية القياس، ومراجعة منحنى نمو الطفل للتأكد من دقة البيانات وواقعيتها، فضلا عن سرعة التعامل مع الحالات التي يثبت تأخر نموها وإحالتها للطبيب.

أضاف “عبد الغفار ” أن نائب الوزير استمعت إلى طبيب عيادة الأسنان ، حول أسباب انتشار الاعتقاد بين المترددين على الوحدة بأن الرضاعة الطبيعية تضر بأسنان الأطفال، وأوصت بضرورة توعية المنتفعين بأن هذا الاعتقاد عار عن الصحة، وأن نصيحة الأطباء بأهمية تنضيف فم الرضيع لا تتعارض مع الرضاعة الطبيعية، ومراجعة المادة العلمية للمثقفين الصحيين بالوحدات حرصا على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين.

وتفقدت نائب الوزير معمل الوحدة، ووجد أن جهاز قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم معطل منذ أشهر، وأوصت بالإسراع في إصلاح الجهاز أو توفير بديل، حرصا على إجراء التحاليل المطلوبة خاصة لمتابعة الحوامل، كما أوصت بضرورة مراعاة أن تكون متابعة الحامل بوحدة الرعاية الصحية الأساسية، مميزة لتشجيع السيدات على التردد بالوحدة.

وخلال تواجدها بعيادة تنظيم الأسرة ، أوصت الألفي بضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تكونت لدى السيدات حول بعض المشكلات التي تسببها وسائل تنظيم الأسرة ، فضلا عن زيادة أيام عمل الطبيبة المسئولة عن تركيب الوسائل بالوحدة.