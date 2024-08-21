فى لقاء صعب توقع نتيجته.. سيراميكا يواجه زد إف سى بدور الـ16 بكأس مصر

فى السادسة مساء اليوم الأربعاء، وعلى استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، يواجه فريق سيراميكا كليوباترا بنظيره فريق زد إف سى، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 بعد الفوز على مكادى بهدف نظيف، فيما تأهل فرق زد بعدما أطاح بفريق الداخلية بهدفين مقابل هدف.

وطالب المدير الفنى لسيراميكا كليوباترا أيمن الرمادى، لاعبيه ببذل أقصى جهد للوصول لدور الثمانية والتقدم خطوة نحو المنافسة على اللقب، خاصة بعد التتويج بكأس رابطة الأندية للموسم الثانى على التوالى والتأهل للسوبر المحلى.

فى المقابل، يسعى المدير الفنى لفريق زد إف سى مجدى عبد العاطى، إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور لدور الثمانية من أجل منافسة الكبار على اللقب، بعدما قدم مستويات مميزة فى بطولة الدورى واحتلال مركز متقدم فى أول سنة له فى الممتاز باحتلال المركز السابع.