رئيس مجلس النواب يشارك في الجلسة الموضوعية الأولى لأعمال ندوة برلمانات الدول النامية

في إطار مشاركته في أعمال الندوة البرلمانية السادسة رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية والتي ينظمها البرلمان الصيني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بجمهورية الصين الشعبية، شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجلسة الموضوعية الأولى للندوة تحت عنوان “التمسك بالسلام والاستقرار من أجل التنمية والازدهار”.

وقد ألقى جبالي مداخلة حول هذا الموضوع، وجاء في مستهل كلمته تأكيده على أن السلام العالمي يواجه الآن تحديات غير مسبوقة ذات تداعيات استثنائية ومعقدة عبر تفشي الصراعات والنزاعات فضلاً عن التحديات النوعية المُتعلقة بتغير المُناخ ومكافحة الارهاب، والتي أصبحت مُهددة لخُططنا التنموية الطموحة ومقدرات شعوبنا وأوطاننا، وهو ما يُمثل ناقوس خطر للعالم بأسره.

خلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن التوافق الدولي على أهمية تحقيق السلام العالمي العادل والمنصف يظل نظرياً دون انعكاس ملموس على أرض الواقع مُشيراً إلى أن القضية الفلسطينية مثال صارخ على هذا حيث مازال الشعب الفلسطيني يرزح تحت وطأة احتلال اسرائيلي غاشم ويتعرض منذ ما يناهز العام لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ومحاولات ممنهجة لتصفية قضيته العادلة وتهجيره قسرياً خارج أراضيه، كما أكد على أن استقرار الشرق الأوسط أضحى حالياً على المحك، وأقرب أكثر من أي وقت مضى لحرب إقليمية واسعة النطاق لطالما حذرت وتحذر منها مصر ومن تداعياتها الوخيمة على استقرار العالم بأسره.

وفي الختام، أكد رئيس مجلس النواب على أنه لاسبيل لتحقيق خُططنا التنموية الوطنية والعالمية بدون تحلي النظام الدولي بالإرادة الجادة لإرساء الأمن والاستقرار العالمي وإصلاح مؤسسات النظام الدولي لتُصبح أكثر إنصافاً بما يُرسخ لحلول عادلة وشاملة للأزمات السياسية العالمية.