السماوى يستدرج الجونة اليوم فى ربع نهائى كأس مصر

فى التاسعة مساء اليوم «الأربعاء»، وعلى استاد الدفاع الجوى، يلتقى فريق بيراميدز مع نظيره فريق الجونة فى إطار مباريات ربع نهائى كأس مصر.

تأهل السماوى لهذا الدور بعد الفوز على النصر برباعية نظيفة فى دور الـ32 ثم الفوز على أبو قير للاسمدة بهدف نظيف فى دور الـ16، فيما أطاح الجونة بفريق بلدية المحلة بركلات الترجيح فى دور الـ32، ثم الفوز على الترسانة بهدفين نظيفين فى دور الـ16.

ويدخل المدير الفنى لفريق بيراميدز، الكرواتى يورتشيتش، وهو فى حالة معنوية عالية بعد الفوز الكبير فى افتتاح مشواره فى دورى أبطال أفريقيا، وطالب اللاعبين بضرورة إغلاق الملف الأفريقى والتركيز على بطولة الكأس من أجل التتويج بلقبها ليكون اللقب الأول فى تاريخ النادى.

فيما يسعى المدير الفنى لفريق الجونة علاء عبد العال، إلى تحقيق المفاجأة والإطاحة بالسماوى من هذا الدور، وطالب اللاعبين بضرورة إغلاق المساحات أمام هجوم بيراميدز وخاصة الثنائى فيستون ماييلى وإبراهيم عادل، واللعب على المرتدات واستغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى الفريق السماوى.