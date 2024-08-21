الزمالك يواجه طلائع الجيش بدور الـ 16 فى كأس مصر الليلة

فى التاسعة من مساء اليوم «الأربعاء»، وعلى استاد السلام، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره فريق طلائع الجيش ضمن منافسات دور الـ«16» لبطولة كأس مصر.

ويقود فريق الزمالك فى المباراة فنيا الثنائي احمد مجدى وأندريه بيكى معاونى المدير الفنى للفريق، البرتغالى جوزيه جوميز، بعد أن حصل على إجازة للسفر إلى أسرته بعد انتهاء الدورى على أن يعود إلى القاهرة يوم 28 أغسطس لتبدأ فترة الأعداد للموسم الجديد فى اليوم التالى.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلى فى دور الـ 8 يوم السبت 24 أغسطس، ومن المقرر أن يقام النهائى الجمعة 30 أغسطس، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد عاطف ومصطفى الزنارى وأحمد مجدى ومحمد إبراهيم فى الدفاع، ومحمد أشرف «روقا» ومحمد السيد ومهاب ياسر فى خط الوسط، على أن يقود الهجوم، محمود عبد الرازق «شيكابالا» وناصر منسى وسيد عبد الله «نيمار».

فى المقابل، شدد المدير الفنى للطلائع عبد الحميد بسيونى لاعبيه على التركيز فى اللقاء، وضرورة خوض مباراة الزمالك بمزيد من والجدية لتكرار الفوز على الفارس الابيض، مثلما حدث فى بطولة الدورى المصرى.

ونجح عبد الحميد بسيونى في فك عقدة مواجهاته مع الزمالك بعد تحقيق أول فوز فى تاريخه أمام القلعة البيضاء بعد عقدة ظلت 12 مباراة بدون نتيجة إيجابية بعد الهزيمة فى 12 مباراة.