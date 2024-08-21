وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان سير العمل بمحطة مياه دسوق

فى مستهل زيارته للمحافظة، تفقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، سير العمل بمحطة تنقية مياه دسوق القديمة (النقالى – 1 و2 و3)، والتى تخدم أكثر من 150 ألف نسمة، بمدينة دسوق وتوابعها.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ بمكونات المحطة للاطمئنان على سير العمل بمختلف مراحل تنقية المياه، موجهاً بالتزام الإجراءات القياسية فى الإدارة التشغيل والصيانة الدورية، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.

وكلف الشربيني، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه والصرف، لإعداد تقرير شامل عن حالة مراحل المحطة خلال أسبوع، والتى تم تنفيذها فى عشرينيات القرن الماضي، وكذا الأعمال اللازمة لإحلال وتجديد المحطة، وإعادة تأهيلها، لضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بالكمية المطلوبة وطبقاً للمعايير القياسية.