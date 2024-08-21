محافظ القليوبية يستعرض عدد من الفرص الاستثمارية بمدينة القناطر الخيرية

في خطوة نحو تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية في محافظة القليوبية، عقد أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا مثمرًا مع إحدى الشركات السياحية الكبرى لبحث فرص الاستثمار في مدينة القناطر الخيرية.

يهدف هذا الاجتماع إلى استغلال الإمكانات السياحية الهائلة التي تتمتع بها القناطر الخيرية، وتحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والعالمية.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية الواعدة، والتي من شأنها أن تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، ومن أبرز هذه المشروعات تطوير منطقة الشاليهات حيث تم طرح فكرة إنشاء نادي سياحي رياضي ومرسى نهري، مما سيجعل المنطقة وجهة مفضلة لعشاق الرياضات المائية والأنشطة الترفيهية كما تم مناقشة استغلال أرض الكامب من خلال إنشاء أماكن ترفيهية وسياحية أو نادي نهري، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارتي الري والزراعة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ايضا إنشاء ممشى سياحي على غرار ممشى أهل مصر بكورنيش القناطر الخيرية، لتوفير مساحة خضراء واسعة للمواطنين والزوار بالاضافة الي طرح تحويل محلج القطن الأثري إلى متحف واستغلال هذا المعلم التاريخي في إقامة متحف سياحي يعرض تاريخ صناعة القطن في مصر، وتوفير تجربة سياحية فريدة للزوار.

أكد محافظ القليوبية على أهمية هذا المشروع في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية السياحية في المحافظة، مشيرًا إلى أن القناطر الخيرية تتمتع بموقع جغرافي متميز وإمكانيات طبيعية واعدة تجعلها قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي.

من جانبه، أبدى وفد الشركة السياحية إعجابه بالفرص الاستثمارية المتاحة في القناطر الخيرية، مؤكدًا التزام الشركة بالمساهمة في تنمية هذه المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

واكد محافظ القليوبية أن يساهم هذا المشروع في تحقيق نقلة نوعية في القطاع السياحي بمحافظة القليوبية، وأن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات في مختلف المجالات. كما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى المعيشة.