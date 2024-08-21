المؤتمر: توجيهات السيسي بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تستهدف تعزيز حقوق المواطنين

أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد القاهرة الكبرى بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات.

وأوضح: أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الحوار المجتمعي والتفاعل مع نتائجه، التي عكست تنوعًا وتخصصًا كبيرًا في الرؤى.

وأكد أمين مساعد القاهرة الكبرى بحزب المؤتمر، أن هذه التوجيهات تأتي في سياق التزام الرئيس السيسي بتنفيذ أحكام الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ترتكز على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة

وتابع أمين مساعد القاهرة الكبرى بحزب المؤتمر، أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق المواطنين وضمان عدم تعرض أي شخص لحبس احتياطي غير مبرر .

وثمن أهمية تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا، بما يعزز من ثقة المواطن في منظومة العدالة، مؤكدًا على أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يلبي تطلعات الشعب المصري في العدل والمساواة.