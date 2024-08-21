محافظ القليوبيه يترأس اجتماع الصحه الاقليمي بالمحافظه 

عقد أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمجلس الصحة الإقليمي بالمحافظة، بحضور اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام والدكتور حموده الجزار وكيل وزاره الصحه وامين المجلس، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي ونائب امين المجلس، والدكتور سيد جلال مدير عام فرع التامين الصحي بالمحافظه. وكذلك اعضاء مجلس الصحة الاقليمي الموقر متضمنا عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ..

ويهدف الاجتماع إلى توحيد الجهود وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الصحية بالمحافظة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

حيث استهل محافظ القليوبية الاجتماع بالترحاب بالحضور كما اشار الي القدرات والامكانيات الموجودة بالقطاع الصحي بالمحافظة مشيدا بالأداء ومؤكدا علي ضرورة العمل المتناسق بين كافة الجهات بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ، وخلال الاجتماع استعرض الأستاذ الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة وامين المجلس قدرات المحافظة علي مستوي القطاع الصحي بما يتضمنه من مستشفيات وزارة الصحة ، وكذلك القطاع الخاص ،بالاضافة الي مستشفيات جامعة بنها،كما أشار سيادته الي ماتم تحقيقه من انجازات في العديد من المجالان الطبية ومن اهمها تقليل نسب الانتظار ، ومعدل ساعات الانتظار بالرعايات المركزة ،واوضح ايضا انه سيتم التوسع في عدد اسرة العنايات المركزة باضافة حوالي ٣٤ سرير بمستشفيات حميات بنها ومستشفي القناطر الخيرية؛ خلال الفترة القادمة..

ثم تناول الدكتور عمرو الدخاخني عرض يتضمن دور مستشفيات جامعة بنها، في التعامل في كافة الخدمات الطبية خاصة التخصصات الدقيقة وحالات الحوادث وكذلك الجراحات الدقيقة والرعايات المتخصصة..

كما عرض الدكتور سيد جلال مدي اهمية التوسع بالعيادات المسائية التي تم افتتاحها مؤخرا بمستشفي رمد بنها ومستشفي القناطر الخيرية، والتي تهدف الي تقليل الازدحام بالعيادات الصباحية؛ حيث جاء ذلك عقب زيارة معالي محافظ القليوبية لمستشفي التأمين الصحي ببنها؛ والذي أشاد سيادته بما تم بصدد هذا الشأن

كما وجه محافظ القليوبية أيضا بضرورة التعاون التام بين جميع المستشفيات بكافة قطاعات الصحة بالمحافظة لتغطية اي عجز بالقوي البشرية علي مستوي الرعايات والعمليات الجراجية ، من خلال بروتوكول تعاون بين مستسفيات جامعة بنها، ومستشفيات وزارة الصحة ،ويأتي ذلك من خلال مجموعة عمل مكونة من الدكتور حموده الجزار ، الدكتور عمرو الدخاخني ، ومديري المستشفيات؛ علي ان يتم العرض علي المحافظ بما اسفر عنه انعقاد تلك اللجنة، ومدي تغطيتها لأي عجز بالقوي البشرية في موعد اقصاه ١٥ سبتمبر ..الي جانب اللجنة المشكلة برئاسة دكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة ؛ والتي من مهامها تقييم الوضع الحالي لأنظمة الكهروميكانيا بكافة مستشفيات المحافظة ، ليتم العرض علي المحافظ في موعد اقصاه ١ سبتمبر ، بهدف ضمان صحة وسلامة المرضي ؛ مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لديها البيانات كاملة بالوضع الراهن، وعدد الأسرة الفارغة والحضانات وأسرة العناية المركزة بهدف التسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم العلاج المناسب

كما اوضح ايضا أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على مدار الساعة لتوفير البيانات الدقيقة حول الأسرة المتاحة والحضانات وأسرة العناية المركزة، مما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة.

كما تضمن جدول الاعمال طلب الدكتور وكيل وزارة الصحة التنسيق مع مديريه الامن في حالات التعدي علي المنشات الصحية ، وكذلك غلق المتشات الصحية الخاصة في حالة وجود مخالفات جسيمة .

وفي ذات السياق اكد الدكتور مدير فرع الاسعاف بالقليوبية علي مدي اهمية تشغيل الاجهزة اللاسلكية بجميع مستشفيات المحافظة كما طلب دعم مديري المستشفيات في التعاون البناء مع هيئة الاسعاف والاشراف المباشر لسيادتهم في حركة سيارات الاسعاف بعد توصيل المصابين للمستشفيات لكي لا تتأثر الخدمة..

وفي نهاية الاجتماع اكد المحافظ علي الصيانة الدورية للاجهزة الطبية والمصاعد بالمستشفيات وكذلك الانضباط الاداري وحسن استقبال المرضي والتوسع في اماكن انتظار المرضي …