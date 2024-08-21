ا”لسكة الحديد ” تصدر بيان بشأن حادث تصادم سيارة مقطورة  بقطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء غلق مزلقان القاعدة الجوية بخط القباري / مرسي مطروح والمنتظم أجراس وأنوار ومعين عليه خفير مزلقان/ محمد محمد سعيد بهنسي وعليه حراسه مرورية / محمد عبد الصمد (أمين شرطة) لمرور قطار رقم 655 القادم من الضبعة الى محرم بك اقتحمت سيارة نقل المزلقان وتصادمت مع القطار ونتج عن ذلك خروج بوجي واحد من الجرار من على السكة وعلي الفور تم الدفع بالفرق المختصه برفع الحادث والاستعداد بالسكه لإستمرار مسير حركه القطارات.وتهيب الهيئة بسائقي السيارات بالالتزام بتعليمات المرورعند عبور المزلقانات وعدم اقتحامها عند غلقها حفاظا على الارواح ولعدم تعطيل مسير القطارات