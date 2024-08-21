زد إف سى يفوز على سيراميكا بثلاثية فى ثمن نهائى كأس مصر

حقق فريق زد إف سى فوزا ثمينا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد المقاولون العرب، مساء اليوم “الأربعاء”، فى دور الـ16 من كأس مصر.

سيطر التعادل السلبي على الوقت الأصلى للمباراة، والتى اتسمت بالندية من الفريقين، لتمتد المباراة لشوطين إضافيين.

ونجح زد فى حسم الأمور لصالح بتسجيل 3 أهداف حملت توقيع ديلسون كامونى فى الدقيقة 107، وعبد الرحمن البانوبى فى الدقيقة 118، قبل أن يختتم ديلسون كامونى الثلاثية في الدقيقة 120، ليتأهل زد للدور ربع النهائى.

وشهدت المباراة تعرض أحمد رمضان بيكهام للطرد بعدما تلقى بطاقة صفراء من الحكم أمين عمر، ليصفق بيكهام ساخرا، ليقوم بعدها أمين عمر بإشهار البطاقة الحمراء فى وجهه.

وبهذه النتيجة، يلتقى فريق زد فى الدور ربع النهائى لكأس مصر بنظيره مودرن سبورتس، الذى تغلب على إنبي في دور الـ16 من البطولة.