الإسماعيلى يطيح بسموحة من كأس مصر بثنائية ويتأهل لربع نهائى البطولة

تأهل النادى الإسماعيلى للدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر فى الموسم الحالى، بعد الفوز على ضيفه سموحة 2-0، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم “الأربعاء”، على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ16.

أحرز هدفى الإسماعيلى فى مباراة اليوم المهاجم الفلسطينى خالد النبريصى، الذى سجل الهدف الأول فى الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعود ويعزز النتيجة للدراويش بالهدف الثانى فى الدقيقة 53 من عمر المباراة برأسية قوية.

وحاول فريق سموحة العودة في المباراة خلال أكثر من فرصة ولكن دون خطورة على مرمى فريق الإسماعيلى.

وبهذا الفوز يتأهل الإسماعيلى للدور ربع النهائى حيث ينتظر الفائز من مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش.

وكان الإسماعيلى، قد بدأ مشواره ف٣ي البطولة بالفوز على فريق القناة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور الـ32.