السماوى يُقْصى الجونة من كأس مصر برباعية ويتأهل لنصف نهائى البطولة

تأهل فريق نادى بيراميدز للدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، بعد الفوز الكبير على حساب ضيفه الجونة بنتيجة 4-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم «الأربعاء»، على ملعب الدفاع الجوى، في أولى مباريات الدور ربع النهائى من البطولة.

تقدم بيراميدز عن طريق فيستون ماييلى بكرة رأسية فى الدقيقة 8 من المباراة، قبل أن يضيف أحمد سامى الهدف الثانى بنفس الطريقة وبضربة رأس مميزة فى الدقيقة 43، وفى الشوط الثانى أضاف بلاتى توريه الهدف الثالث لبيراميدز فى الدقيقة 57، واختتم مصطفى فتحى رباعية بيراميدز في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة إهدار مصطفى فتحى لركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يتأهل بيراميدز للدور نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز من مباراة المصري البورسعيدي أمام فاركو والتي تقام مساء غدٍ، الخميس.

وكان بيراميدز افتتح مشواره في دور الـ32 بالفوز على فريق النصر القاهري بنتيجة 4-0، ثم التفوق على أبو قير للأسمدة في دور الـ16 بنتيجة 1-0.