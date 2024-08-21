طلائع الجيش يطيح بالزمالك ويتأهل لمواجهة الإسماعيلى بربع نهائى الكأس

خطف فريق طلائع الجيش تذكرة التأهل إلى ربع نهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ”16″ للبطولة.

وكان فريقا الزمالك وطلائع الجيش لجأ إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد السلام.

سجل أحمد عبد الرحيم الشهير بـ”إيشو” هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 80 بعد نزوله بديلاً لمهاب ياسر في الدقيقة 67 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد السلام،قبل أن يتعادل محمد حمدى ذكى للطلائع فى الدقيقة “90+6”.

وقاد فريق الزمالك فى المباراة فنيا الثنائي احمد مجدى وأندريه بيكي معاوني البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، بعد أن حصل الخواجة على إجازة للسفر إلى أسرته بعد انتهاء الدورى على أن يعود إلى القاهرة يوم 28 أغسطس و تبدأ فترة الأعداد للموسم الجديد فى اليوم التالى.

ويلتقي طلائع الجيش مع الإسماعيلي فى دور الـ 8 بكأس مصر يوم السبت 24 أغسطس، ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس فى برج العرب.