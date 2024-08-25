” البيطريين” تنظم دورة عملية تحت عنوان “استخدام السونار فى تشخيص المشاكل المرضية فى الحيـوانات الأليـفة” بدايه من 1 سبتمبر

أعلنت النقابة العامة لإطباء بيطريين مصر، برئاسة دكتور مجدى حسن، إنه انطلاقاً من دور المركز العلمي لدعم الأطباء البيطريين بالدورات التدريبية، وبالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، بقيادة دكتورة إيمان بكرعميد كلية الطب البيطرى ،دكتور فايز صليب، وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

تقام دورة عملية تحت عنوان “استخدام السونار فى تشخيص المشاكل المرضية فى الحيـوانات الأليـفة”.

ومن المقرر أن يحاضر فيها رئيس المركز العلمي دكتورة سارة عطا الله دكتوراة أمراض الباطنة تخصص ” السونار” بدايه من 1 سبتمبر بالمركز العلمي.

والتدريب العملي، سيتم بكلية الطب البيطري جامعه القاهرة على مدار يومين الثانى والثالث من سبتمبر، مع نخبة من متخصصى المجال بالحيوانات الأليفة ، دكتورة محمد عونى مدرس أمراض الباطنه بكلية الطب البيطرى ودكتور آيه محمد مدرس الولاده و التناسليات بالكلية.