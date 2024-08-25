” التعليم” تجيب على تساؤلات مثارة حول نظام الثانوية العامة بعد إعادة هيكلته

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على صفحتها الرسمية رداً على عدد من التساؤلات التى أثيرت مؤخراً حول نظام الثانوية العامة الجديد، حيث أوضحت أن من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة بالصف الأول الثانوي مدرس واحد فقط سواء مدرس فيزياء أو كيمياء أو أحياء، حيث تضم المادة مجموعة معارف متكاملة من العلوم.

وأضافت الوزارة، إن مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى تشمل الكيمياء والفيزياء والاحياء حيث يتم إضافة محتوى متناسق مع بعضه بنواتج تعلم محددة وواضحة، بعد إعادة هيكلة مواد الصف الأول الثانوي الفصل لتصبح 6 مواد بدلا من 10 حيث لن الطالب سوق يدرس بالصف الأول الثانوى العام اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات والتاريخ ومادة العلوم المتكاملة، مضيفة أن لكل مادة 5 حصص دراسية أسبوعيا عدا الفلسفة 4 حصص فقط باجمالى 29 حصة، كما يتم توزيع الدرجات بواقع 80 درجة فى اللغة العربية وباقى المواد 60 درجة ليصبح مجموع الطالب الكلى فى الصف الأول الثانوي الفصل 380 .

وأكدت الوزارة، انه فيما يتعلق بمادة الحاسب الالى للمرحلة الثانوية لا صحة لما تردد حول إلغاؤها، وهى مادة نشاط اختياري بالقرار الوزاري المنظم تحت اسم تكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات، حيث يختار الطالب بين التكنولوجيا الحاسب الآلي أو ريادة الأعمال والمشروعات.