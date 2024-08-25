” التعليم العالى”: غلق الموقع الالكترونى لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات مساء اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الموقع الالكترونى الخاص بتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية سيتم غلقه مساء اليوم الاحد الموافق 25 من أغسطس الجارى، حيث أكد السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه لا مد مجددا لمواعيد تنسيق المرحلة الثانية، حيث من المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكترونى تسجيل الرغبات أمام الطلاب فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك فى ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بمد باب إدخال الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية يوما إضافيا.

من جانبه، أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، بلغ حتى الآن 330 ألف طالب وطالبة يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة حتى السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يُتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.