” التعليم العالى”: عقد إختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة ..اليوم

يبدأ عقد إختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) للعام الجامعي 2025/2024، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات، بعد غدا الثلاثاء الموافق 27 من اإسطس الجارى، حيث أعلن مكتب التنسيق عن مواعيد عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين بداية من الثلاثاء لاختبارات كلية التربية الفنية، حتى الإثنين 2/9 للتربية الرياضية للبنين والبنات.

فيما قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: https://tansik.digital.gov.eg بداية من اليوم 25 أغسطس، معلنة مواعيد اختبارات القدرات:الثلاثاء: 27/8 كلية التربية الفنية، الأربعاء: 28/8 كلية التربية الموسيقية، الخميس: 29/8 رسم العمارة،

السبت: 31/8 رسم الفنون،الأحد: 1/9 كلية الفنون التطبيقية،الإثنين: 2/9 التربية الرياضية للبنين والبنات.

وأكدت الوزارة ، انه على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية: صورة من استمارة النجاح،مستند تحقيق شخصية،عدد 4 صور شخصية.