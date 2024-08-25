“الإسكان”: تنظيم ورشتي عمل بعنوان “الهيدروجين الأخضر .. الفرص والتحديات” بمدينتي بدر وحدائق العاصمة

صرح دكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه تم تنظيم ورشتي عمل بعنوان “الهيدروجين الأخضر .. الفرص والتحديات”، بجهازي مدينتي بدر وحدائق العاصمة، وذلك فى ضوء توجيهات شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية التركيز على طرح الأفكار والحلول غير التقليدية للتطوير والتحسين المستمر من أجل تعظيم الموارد، وضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، طبقا لرؤية مصر 2050.

وأكد عباس، أن ورش العمل تهدف للتعريف بالهيدروجين الأخضر، والذى يعتبر مصدر طاقة المستقبل، واستخداماته، وطرق إنتاجه، وجدوى استخدام الميثان المُنتج من الصرف الصحى، ومستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر من تحليل المياه، ومدى إمكانية تصديره، وكذا السيارات الهيدروجينية والسيارات الكهربائية: الواقع والصعوبات، والتحديات التي تواجه إنتاج الطاقة المتجددة وسبل الاتجاه للهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة.

وأشار المشرف على مكتب الوزير، إلى أن ورش العمل تناولت أيضاً، تقديم شرح تطبيقى لخطوات إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تقنيات فصل المياه عن طريق التحليل الكهربائي، والرؤية المصرية وتوطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر (الواقع والمأمول)، والحد من المخاطر الناتجة من مشروع الهيدروجين الأخضر، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، حماية الصحة العامة للحد من المخاطر، تقليل الخسائر وحماية الأرواح، تقييم مخاطر المحلل الكهربائي في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، وكذا القيمة المضافة الاقتصادية والآثار المترتبة على الإنتاج المستدام للهيدروجين الأخضر بمصر، وعرض رؤية لأهم الأفكار والمقترحات لاستغلال وتوطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، إن ورش العمل، خرجت بمجموعة من التوصيات، وشملت، البدء فى تجهيز فرق عمل لإعداد دراسة متكاملة عن متطلبات تطبيق تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر بالمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنسيق مع الإدارات المعنية برئاسة الهيئة لدراسة فكرة جهاز مدينة المنصورة الجديدة لاستثمار تكنولوجيات الهيدروجين الأخضر بمحطة التحلية، على أن يتم عمل زيارة ميدانية للمدينة، وتنظيم ورشة عمل تضم الإدارات المعنية لمناقشة الفكرة وإعداد تقرير بأعمالها، وكذا تكوين فريق عمل لإعداد مبادرة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمدن الجديدة تحت مسمى “معا لتوطين الهيدروجين بالمدن الجديدة لتحيا مصر” برئاسة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، ويتولى هذا الفريق إعداد خطط لتطبيق الهيدروجين الأخضر بالمدن الجديدة تمهيدا لعرضها واعتمادها من المشرف على مكتب الوزير.

وأضاف: شملت التوصيات أيضاً، اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإعداد مكتبة فنية متخصصة للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع المراكز البحثية وذوى الخبرة والجهات الخارجية المعنية، وتنظيم ورشة تطبيقية بمقر المعهد العالى للهندسة كصاحب خبرة فى تصميم السيارات التى تعمل بالهيدروجين، للتمكن فى أقرب وقت ممكن لإعداد نموذج لتحويل معدة أو آلة تعمل بالبنزين أو السولار إلى معدة تعمل بالهيدروجين كتجربة عملية تطبيقية للمحاضرة على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق مع فريق العمل بالهيئة وأجهزتها والمشاركين بالورشة، وكذا التنسيق مع المعهد العالى للهندسة بالعبور لتنظيم عدد من الورش المتخصصة ( إدارة المخلفات – الطاقة الخضراء – تكنولوجيا التحول الرقمى – البناء المستدام كنوع من المشاركة المجتمعية لتحقيق متطلبات الاستدامة طبقا لرؤية مصر 2050، إضافة إلى أهمية إعداد مكتبة فنية متخصصة لفكر توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمدن الجديدة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والمراكز البحثية، وقيام أجهزة المدن بتقديم مقترحاتها وتوصياتها حيال سبل تطبيق وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر تمهيدا لعرضها على المشرف على مكتب الوزير.