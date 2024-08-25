الدراويش يفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح ويصعد لنصف نهائى كأس مصر

تأهل فريق الإسماعيلى إلى نصف نهائى كأس مصر، بعد تغلبه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 10 – 9، بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، فى لقاء اليوم ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

تقدم الطلائع بهدف نظيف سجله مهاجمه جودوين شيكا فى الدقيقة 29 ، قبل أن يدرك الإسماعيلى التعادل فى الدقيقة 90 بتوقيع لاعبه محمد عمار.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيلة مكونة من: «كمال السيد، عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومى، عماد حمدى، محمد عبدالسميع، عمر الساعى، نادر فرج، عمر القط، خالد النبريصى».

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى: «محمد شعبان، عمرو طارق، خالد سطوحى، أحمد متعب، عبدالرحمن زولا، إسلام محارب، فريد شوقى، عبدالرحمن شيكا، كريم طارق، أحمد سمير، جودوين شيكا».

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من لقاء طلائع الجيش والإسماعيلى مع الفائز من المباراة الأخرى بين مودرن سبورت وزد إف سى فى دور نصف نهائى كأس مصر يوم «الثلاثاء» المقبل.