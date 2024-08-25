زد إف سى يهزم مودرن سبورت ويتأهل لنصف نهائى كأس مصر

فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس «السبت»، خطف فريق زد تذكرة التأهل إلى نصف نهائى كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد، على ملعب استاد السلام ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة.

سجل محمد إسماعيل هدف زد الوحيد من ضربة رأس قوية بينما أهدر عمرو السيسى ركلة جزاء لمودرن سبورت فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافى الثانى من اللقاء ليضمن زد التأهل إلى نصف النهائى.

وبهذه النتيجة، ضرب زد موعداً مع الإسماعيلى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر بعد فوز الأخير على طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وبدأ مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

دفاع: محمود شعبان ، علي الفيل ، خالد رضا ، طارق طه.

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي ، محمد نصير ، محمد صادق .

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر.

ودخل زد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: أحمد عبد النبى- مصطفى العش – محمد إسماعيل – محمد أشرف.

خط الوسط: ماتا ماجاسا – بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري

خط الهجوم: شادى حسن – مصطفى زيكو – مصطفى ميسي.