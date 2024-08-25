تعرف على تكاليف صفقة انتقال المغربى أشرف دارى للأهلى

تكلّفت خزينة النادى الأهلى ما يقرب من مليون و900 ألف دولار لإتمام صفقة مدافع نادى بريست الفرنسى، المغربى أشرف دارى، حيث اتفق مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى النادى الفرنسى على تسديد المبلغ على دُفعتين، الأولى بمليون دولار يتم دفعها خلال أيام، على أن يتم تسديد الدفعة الثانية وقيمتها 900 ألف دولار بعد عام.

وفى سياق متصل، كشف مصدر فى الأهلى عن سر تأخر وصول أشرف دارى للانتقال رسمياً للقلعة الحمراء، موضحاً أن الأهلى أنهى الصفقة بشكل نهائى وتم الاتفاق مع النادى الفرنسى واللاعب على جميع التفاصيل.

وقال تقارير إعلامية، أن النادى الفرنسى طلب من إدارة الأهلى تأجيل سفر اللاعب إلى القاهرة حتى يُشارك مع بريست فى مباراة لانس اليوم «الأحد»، لتكون آخر مباراة له مع الفريق الفرنسى بعدها سيتوجه اللاعب إلى القاهرة للانتقال الرسمى للأهلى.

وأضافت التقارير، وافق النادى الفرنسى، على طلبالنادى الأهلى خاصة أن هذه كانت رغبة اللاعب أيضاً، موضحاً أن اللاعب سيصل القاهرة مساء اليوم «الأحد»، أو صباح غدٍ «الاثنين» على أقصى تقدير لإتمام انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمى.