الأهلى يواجه الزمالك فى أولى جولات دورى الكرة النسائية

تنطلق الجولة الأولى من منافسات دورى الكرة النسائية لموسم 2024 – 2025، والتى ستنطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل، وقد أسفرت قرعة الدورى الممتاز للكرة النسائية فى مصر، عن وقوع فريقا الأهلى والزمالك فى هذه الجولة.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ”فيفا”، قد حدد مواعيد قيد اللاعبين وبداية ونهاية الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز للكرة النسائية، حيث بدأ قيد الصفقات الجديدة في 8 أغسطس الجارى، ويستمر حتى 9 سبتمبر المقبل للقوائم الأولى والإضافية، فيما يبدأ الموسم الجديد فى 19 أكتوبر 2024 وينتهى فى 15 يونيو 2025.

وتشهد النسخة المقبلة من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية، ظهور أندية جديدة، إضافة إلى قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك، وفريق الاتحاد السكندرى، ونادى إنبى. ويعكس هذا التطور الملحوظ اهتمام الأندية والجماهير بالكرة النسائية، تماشيًا مع قرارات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ”كاف”، والتى تشترط على أندية الرجال تكوين فرق للسيدات للحصول على رخصة الأندية المحترفة.