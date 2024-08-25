تعرف على موعد سفر بعثة منتخب “الفراعنة” لمواجهة بوتسوانا الشهر المقبل

حدد المدير الفنى للمنتخب الوطنى حسام حسن، موعد سفر بعثة الفراعنة لمواجهة بوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

ويلعب منتخب مصر يوم 6 سبتمبر المقبل أمام الرأس الأخضر على استاد القاهرة الدولى، فيما يواجه بوتسوانا خارج الديار يوم 10 سبتمبر، وذلك ضمن الجولتين الأولى والثانية لدور مجموعات تصفيات الكان.

وتقرر سفر بعثة المنتخب الوطنى إلى بوتسوانا على متن طائرة خاصة مباشرة عقب نهاية مواجهة كاب فيردى، بسبب مشقة السفر الداخلى بين العاصمة والملعب الذى يستضيف اللقاء بمدينة فرانسيس تاون والتى تبعد عن العاصمة البوتسوانية جابورون مسافة حوالى 400 كم.

وينطلق معسكر منتخب مصر بمشاركة 27 لاعبًا يوم “الأربعاء” المقبل، بعدما أعلن حسام حسن قائمة الفراعنة لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا.

وضمت قائمة المنتخب الوطنى 27 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، المهدى سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء – خط الدفاع: أحمد حجازى، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان “بيكهام”، خالد صبحى، محمد هانى، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل “كوكا” – خط الوسط: محمد الننى، حمدى فتحى، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد “زيزو”، محمود حسن “تريزيجيه”، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل – خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامى، أسامة فيصل.