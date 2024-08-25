بثنائية نظيفة.. ليفربول يفوز على برينتفورد فى الـ”بريميرليج”

تمكن فريق ليفربول الإنجليزى من تحقيق الفوز على نظيره فريق برينتفورد بهدفين نظيفين، ضمن فعاليات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى.

واستضاف ليفربول مساء اليوم “الأحد”، منافسه برينتفورد، وتمكن المدرب الهولندى آرنى سلوت من تحقيق ثانى انتصاراته فى الدورى بفضل تألق خط هجومه.

وتمكن الكولومبى لويس دياز من تسجيل الهدف الأول للريدز بالدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بصناعة من النجم البرتغالى ديوجو جوتا.

فيما نجح النجم المصرى محمد صلاح من إحراز الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 70 من عمر اللقاء بصناعة من لويس دياز، لتنتهى المباراة بفوز مستحق للريدز على أرضه بثنائية.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول للنقطة السادسة بالمركز الأول مناصفةً مع مانشستر سيتى وبرايتون وأرسنال، فيما توقف رصيد برينتفورد عند النقطة الثالثة فى المركز الثانى عشر.