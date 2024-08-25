وزير العمل: مواصلة الجهود لدمج ذوي الهمم في سوق العمل

إلتقى محمد جبران وزير العمل ،اليوم الأحد ،بمكتبه ،بديوان عام “الوزارة” بالعاصمة الجديدة ،النائبة مايسة عطوة ،عضو لجنة التضامن والأسرة ،وذوي الإحتياجات الخاصة بمجلس النواب..في البداية أكد الوزير حرصه على مواصلة وتكثيف الجهود لدمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وإدماجهم في كافة برامج التدريب المهني بالوزارة ،لتأهيلهم لسوق العمل ،وإحتياجاته،والعمل على تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بتعيين نسبة الـ5%،من ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل المصانع والشركات..واستجاب الوزير لطلب المواطن يحيى على روزة من ذوي الاحتياجات الخاصة ،ووجه الإدارة العامة للتشغيل بتوفير فرصة عمل له ..من جانبها تقدمت النائبة مايسة عطوة ،بالتهنئة إلى الوزير جبران ،على ثقة القيادة السياسية ،وتعينه وزيرًا للعمل ،وأشاد بجهود ودور الوزير خلال الفترة القليلة الماضية ،وحرصه على النزول إلى مواقع العمل والإنتاج ،والإهتمام بملفات العمالة غير المنتظمة ،وتطوير منظومة التدريب المهني ،وكذلك ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل .. وأيضًا تعامله بشكل متوازن مع طرفي العملية الإنتاجية من منظمات أصحاب أعمال وعمال ..