وزير العمل حريصون على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة

إستقبل محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الاحد بديوان عام “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفد من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية برئاسة وائل سرحان..حيث أكد الوزير حرص الوزارة على وجود منظمات عمالية، قوية ومتماسكة ،تدافع عن حقوق العمال المشروعة ،موضحًا أن العمال ضلع رئيسي في ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال ،وتحرص الدولة دائما على تقديم كل أشكل الدعم لهم ليقوموا بدورهم الفعال في المنظومة الإنتاجية ..من جانبه أشاد رئيس النقابة العامة وائل سرحان بجهود الوزير جبران ،ووقوفه على مسافة واحدة من المنظمات العمالية ،وحرصه على إستقلاليتها ،وتقدم رئيس النقابة بالتهنئة للوزير على ثقة القيادة السياسية وتعينه وزيرًا للعمل ،مؤكدًا ثقته في قُدرات الوزير على النهوض بملف العمل ..