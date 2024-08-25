وزارة العمل
وزارة العمل
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وزير العمل يلتقى وفداً من الشركة المنفذة لمشروع محطات الضبعة النووية

كتب محمد مختار
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وجه محمد جبران وزير العمل ،اليوم الأحد،الإدارات المختصة بالوزارة ،بتشكيل لجنة مُشتركة مع الشركات المُنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية ،وذلك لمتابعة تنفيذ التكليفات ،التي وجه بها الوزير خلال زيارته للمحطات منذ أيام قليلة،ومن أهمها معرفة إحتياجات الشركات المُنفذة من العِمالة،وتوفيرها ،وكذلك التعاون في مجالات التدريب المهني ،والسلامة والصحة المهنية، وتوفير العمالة الماهرة والمُدربة، وتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بالمشروع من خلال مكتب عمل الضبعة.. جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من مُمثلي شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية – المقاول العام المُنفذ لمشروع محطة الضبعة النووية- برئاسة السيد فيكتور بريتش نائب مدير مشروع محطات الضبعة النووي لشئون لللبنية التحتية،والعاملين،وبحضور السيد دميتري موروزوف مدير إدارة شئون العاملين بالشركة..وأشاد فيكتور بريتش نائب مدير المشروع بجولة الوزير جبران إلى مشروع محطات الضبعة النووية،والتي عكست دور ،واهتمام الدولة بدعم المشروع ،مشيراً إلى تطلع الشركة لمزيد من التعاون مع الوزارة خاصة في توفير الأيدى العاملة..

محمد مختار
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