لتحفيز اللاعبين أمام زد إف سى.. الإسماعيلى يصرف مكافأة الفوز على طلائع الجيش

قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، صرف مكافأة الفوز على الطلائع من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة فريق زد إف سى «الثلاثاء» المقبل، ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر.

ويسعى مجلس الإسماعيلى لتجهيز المكافأة اليوم من أجل صرفها عقب مران الفريق، من أجل رفع معنويات اللاعبين والجهاز الفنى من أجل مواصلة الانتصارات فى الكأس والتأهل لنهائى كأس مصر، وهى فرصة للدراويش للاقتراب من تحقيق اللقب الثالث تاريخيا له فى الكأس بعد التتويج باللقب من قبل فى مرتين.

ويغادر 9 لاعبين عن النادى الإسماعيلى، مع نهاية الموسم الحالى ما بين انتهاء التعاقد وبين الاستبعاد الفنى من قبل إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش لعدم الحاجة لخدماتهم.

ويرحل عن الإسماعيلى كل من: محمد هاشم، ومحمد مخلوف، محمد دسوقى، محمد فوزى، عصام صبحى، لانتهاء تعاقدهم مع الإسماعيلى، وعدم التوصل لتمديد التعاقد، ومنهم من وقع لأندية أخرى، بالإضافة إلى أحمد محسن ومحمد حسن وباسم مرسى، لعدم الحاجة لخدماتهم وكريم عرفات لانتهاء إعارته وعودته إلى مودرن سبورت.