“سويلم”: دراسة إستخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء

على هامش مشاركته في فعاليات الإسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية ستكهولم .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) بالسيدة ميتي فستيرجارد الرئيس التنفيذي لمؤسسة DHI التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمتخصصة في الإستشارات الرقمية وتطوير التكنولوجيا والحلول البيئية .

وقد تم خلال اللقاء استعراض الدراسات الإستشارية التى تقوم بها DHI فى أعمال حماية الشواطىء بالساحل الشمالي فى مصر ، و دراسة الاستعانة ب DHI فى مجال إستخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة فى حماية الشواطيء .

كما تم مناقشة التعاون بين مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ومؤسسة DHI بشأن وضع منظومات لإدارة المعرفة وقواعد البيانات بالدول الأعضاء بالأمكاو ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية دعم المؤسسة لدور “مركز المعرفة التابع للأمكاو” بإعتباره منصة قارية مركزية لجمع وتبادل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالمياه في جميع أنحاء القارة الإفريقية ، والإستفادة من خبرة DHI في تعزيز الأنظمة الرقمية التي تمكن من جمع البيانات بشكل فعال وتبادل المعرفة وإعداد التقارير عبر الدولة الإفريقية الأعضاء في الأمكاو .

كما تم مناقشة مقترحات عقد شراكة بين مؤسسة DHI و “المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى” PACWA احد الأدوات التنفيذية لمبادرة AWARe بما ينعكس على دعم الدول الإفريقية في مجال التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه من خلال مشاركة المؤسسة فى تطوير قدرات التكيف مع تغير المناخ تحت مظلة مسارات عمل المبادرة المختلفة ، وصياغة أطر تعاون بين “المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى” ومؤسسة DHI لتعزيز الدعم الفني وجهود بناء القدرات للمتخصصين الأفارقة .

وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة لفستيرجارد للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه وإسبوع المياه الإفريقي التاسع والمزمع عقدهما فى شهر أكتوبر المقبل ، والقيام بزيارة مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بالسادس من أكتوبر ، والمركز القومى لبحوث المياه للتعرف على ما يمتلكه كلا المركزين من إمكانات متميزة ، ودراسة إمكانية تعزيز التعاون بين الوزارة مؤسسة DHI فى مجالات البحث العلمى والتدريب وبناء القدرات .