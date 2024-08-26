وزارة العمل: فرص عمل فى مجالات الإنشاءات والأمن والحراسة لشباب الإسماعيلية
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن توفير فرص عمل للشباب من الراغبين والباحثين عن عمل، وذلك في شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الإنشاءات والأمن والحراسة داخل المحافظة ، فى مجموعة من التخصصات موضحة بالإعلان المرفق ، وذلك لخريجي الكليات والمعاهد الفنية وخريجي الدورات التدريبية المتخصصة ، مع ضمان توفير بيئة عمل مناسبة وتطوير المهارات المهنية ، وتشمل المميزات الخاصة بتلك الفرص : رواتب مجزية، وتأمينات اجتماعية، وفرص للتدريب والتطوير المهني ، كما جرى إعداد روابط مباشرة للتقديم على هذه الوظائف إلكترونياً تسهيلاً علي الشباب راغبي العمل ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ، وضمن جهود المديرية لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بداخلها ..
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بشأن توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات ، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ويحسن من مستويات المعيشة ويلبى آمالهم وطموحاتهم ، وكذلك فرص للتدريب المهنى لإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالمهن التي يحتاجها سوق العمل ، مع أولوية ذوي الهمم فى الحصول على الفرص المتاحة التي توفرها المديريات بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص داخل المحافظات ، واضاف مدير المديرية أن تلك الفرص تضم وظائف في مجالات الإنشاءات، والأمن والحراسة، مما يتيح للخريجين فرصة للعمل في مجالاتهم ، حيث تقدم هذه الفرص شركات قطاع خاص ذات سمعة طيبة، مما يضمن بيئة عمل مناسبة وتطوير المهارات المهنية ، كما يمكن للراغبين فى الحصول على تلك فرص العمل فى مجال الإنشاءات التقديم من خلال الرابط التالى : https://docs.google.com/forms/d/1GLdq7cK1DN5WfjcNxG9RdVUgU2YMa07rb5zBJeyoG_I/viewform?edit_requested=true ، وفي مجال الأمن والحراسة https://docs.google.com/forms/d/1TMfJKCNrD3b8t2qRMKwZQtIhQboUuimM1_rhHhyWRcU/viewform?edit_requested=true ..
ودعا مدير المديرية ، الشباب الراغب فى العمل والباحث عنه سرعة التقديم للحصول على تلك الفرص التى تم توفيرها ، كما يمكن للمهتمين التوجه لمقر مديرية العمل بالإسماعيلية خلال ساعات العمل الرسمية، والاستفسار عن الفرص المتاحة داخل شركات القطاع الخاص ، وكذلك الاستفادة من هذه الفرصة وتقديم طلباتهم في أسرع وقت ممكن.
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