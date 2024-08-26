الاجتماع التنسيقى الأول بالقليوبية للمشروع القومى ” بــدايـــة” جديدة لبناء الانسان المصرى

تزامناً مع إطلاق المشروع القومى للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الانسان المصرى بناء على تكليفات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية وبناء على تعليمات ايمن عطية محافظ القليوبية تم عقد الاجتماع التنسيقى الأول للجنه المشكله تحت إشراف الدكتورة نائب المحافظ وذلك اليوم الاثنين الموافق 26-8-2024 لسرعه الاستعداد لتدشين المبادرة الوطنية والتنسيق التام بين الجهات المشاركة لضمان تكامل الخدمات والانشطة واتساقها مع بعض .

جاء ذلك بحضور مديري مديريات (الأوقاف – الصحة – الشباب والرياضة – التربية والتعليم – التضامن الاجتماعى – العمل – الزراعة – التموين – الطب البيطرى ) وممثل عن الازهر الشريف ومدير مكتب التواصل المجتمعى بديوان المحافظة حيث تناول الاجتماع ملامح وأهداف المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، الذي سيتم تدشينه خلال أيام بشكل متزامن بجميع المحافظات، وسيستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة وتحقيقاً لأهداف التنمية البشرية. كما تناول الاجتماع مجموعه من المقترحات المقدمة من الساده مديري المديريات التى تخدم المواطن والمبادرة .

جدير بالذكر انه انتهى الاجتماع الى مجموعه من التوصيات جارى العمل على تنفيذها فى كل مديرية ، فضلا عن نشر خطة عمل كل مديرية باستمرار على وسائل التواصل المجتمعى ، وضمان عدالة توزيع الانشطة والخدمات مما يتفق مع الاحتياجات الفعلية بالقرى والمراكز.

جدير بالإشارة إلى أن أعضاء اللجنه المشكله لمبادرة ” بدايه ” وضعت خطة عمل تفصيليه على مستوى المحافظة على مدار الــ ١٠٠ يوم لتلبيه احتياجات المواطن القليوبي وبناء قدراته .

ويأتي هذا المشروع انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، ويعد نتاجاً للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعداد برنامج عمل متكامل يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة، وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاماً.