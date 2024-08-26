وزير العمل يبحث مع المجلس الوطني للتدريب التعاون في مجال التدريب المهني

إلتقى محمد جبران وزير العمل ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، د. صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم ، والوفد المرافق له ، لبحث إمكانية التعاون بين “الوزارة” و”المجلس” في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل ..وبحسب بيان صحفي اليوم أكد “الوزير” أن “الوزارة” بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..من جانبه وجه رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم الشكر والتقدير لوزير العمل على إهتمامه بملف التدريب ورفع قدرات الشباب،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، متطلعًا إلى التعاون مع الوزارة في هذا الملف..وتقدم المجلس بالتهنئة لوزير العمل على ثقة القيادة السياسية ،وتعينه وزيرا للعمل ،ووجه الدعوة إلى الوزير لحضور المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار ..