النائب عبدالمنعم إمام يجدد موافقتة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

أعلن النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل تأييده الكامل لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المُعد من اللجنة الفرعية بمجلس النواب.

مشيرًا إلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع ا بأعمال اللجنة الفرعية وما قامت به من مناقشات مستفيضة من جميع الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة لمواد مشروع القانون مما أدى إلى خروج منتج تشريعي بهذا الشكل المتكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.