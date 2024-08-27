برلمانية تطالب بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإدراج فاقدي العين الواحدة ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة

طالبت النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب بإدراج فاقدي العين الواحدة – سواء كانت إعاقة متوسطة أو دائمة – ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة مؤكده علي أنه أمر لابد أن يُنظر إليه خاصةً وأنهم يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق إدراجهم ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة.

وأوضحت عضو مجلس النواب؛ أن معاناة الأشخاص فاقدي العين الواحدة من أزمة في إيجاد عمل يعينهم على الحياة، وبالتالي هم فئة من أصحاب الإعاقات التي يجب أن نولي لهم اهتمامًا خاصةً وأنهم غير مُدرجين على قائمة الأشخاص المستحقين للدعم.

وطالبت من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 منذ تاريخ 18/11/2021 حتى الآن، لأن التعديل الذى يسمح بربط الخدمة المقدمة من الدولة للاشخاص ذوى الاعاقة حسب نوع الإعاقة ودرجة شددتها، فكيف وجميع الأشخاص ذوى الإعاقة أمام الدستور والقانون سواء دون تفرقة.

طالبت أيضًا بزيادة نسبة 5% إلى نسبة 10% فى جميع مناحى الحياة مثل حق العمل بمختلف قطاعات الدولة وحق التعليم وحق السكن، حيث نسبة 5% تم وضعها بالقوانين ولم يسبق زيادتها منذ خمسون عاما رغم زيادة عدد الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر الذى أصبح اليوم 15 مليون مواطن طبقا لتصريح وزارة التضامن أى 15% من الشعب المصري.

وإلزام وزارة التضامن بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل قادرون بختلاف عام 2022 بشان تيسير إجراءات استخراج وتجديد بطاقة الخدمات حتى يتمكن الأشخاص ذوى الاعاقة من الحصول على الحقوق والخدمات التى كفلها لهم قانون 10 لسنة 2018 وذلك بتنفيذ المواد ارقام (5 -6 -11 -12- 15) من اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018.

وإصدار بطاقات خدمات لا تقل مدة صلاحيتها عن 5 سنوات ومدون عليها يحتاج إلى مساعد أو لا، وإلغاء إصدار بطاقات الخدمات بألوان مختلفة ويكون جميع بطاقات بلون موحد لعدم التفرقة بينهم.