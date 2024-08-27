تعرف على مطالب الإسماعيلى للموافقة على بيع الساعى ومجدى

حددت إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن مبلغ 2.15 مليون دولار، للإستغناء عن لاعبا الفريق الثنائى عمر الساعى وعبد الرحمن مجدى، لأى نادى يرغب فى الحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترغب إدارة الاسماعيلى فى تسديد المديونية القائمة على النادى للاتحاد الدولى الفيفا من قيمة بيع الثنائى تمهيداً لرفع الإيقاف عن الدراويش كما ترغب فى استثمار الجزء المتبقى تدعيمًا لصفوف الدراويش استعداداً للموسم الجديد.

وأصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الـ«فيفا»، لرفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفوارى جان موريل والتونسى نور الزمان الزمورى لاعبى الفريق السابقين، ولكى يتمكن الدراويش من التعاقد مع لاعبين جدد.

وكان النادى الإسماعيلى، قد رفض عرض النادى الأهلى للتعاقد مع عمر الساعى مقابل 30 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتباره من الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وحدد الإسماعيلى 50 مليون جنيه للموافقة على بيع عمر الساعي، فيما قدم الأهلى عرضا ماليا بقيمة 30 مليون، بالإضافة إلى إعارة لاعبين إلى الدراويش من أجل إقناعهم بالموافقة على بيع عمر الساعى.