“سويلم” : نرغب في التعاون مع السويد فى معالجة وإعادة إستخدام المياه و رصد وتحسين نوعيتها

على هامش مشاركته فى الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بجايكوب جرانيت مدير إدارة المياه بالوكالة السويدية للتعاون الإنمائي “سيدا” .

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين مصر والسويد في مجال الموارد المائية ، وخاصة الدعم المقدم من وكالة “سيدا” لمصر والدول الإفريقية فى مجال المياه .

وفى ضوء الحاجة للتعامل الفعال مع تحديات المياه .. أعرب الدكتور سويلم عن رغبة مصر في تطوير التعاون مع “سيدا” وغيرها من الشركات وبيوت الخبرة السويدية من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لمصر في مجالات معالجة وإعادة إستخدام المياه و رصد وتحسين نوعيتها .

كما دعا الدكتور سويلم الجانب السويدي لدعم “المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى” PACWA بما ينعكس على دعم المتخصصين العاملين فى مجال المياه بالدول الإفريقية وتمكينهم من التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ بقطاع المياه .

كما أكد على أهمية قيام الجانب السويدى بتقديم المنح والمساعدات الفنية في قطاع المياه للدول الأفريقية لمواجهة تحديات المياه والغذاء التى تواجه القارة الأفريقية ودعم السياسة الخضراء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بهذه الدول .