لأول مرة فى تاريخه.. زد إف سى إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الدراويش

حسم فريق زد أف سى الصعود الى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لأول مره فى تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق الاسماعيلى بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم «الثلاثاء»، على ملعب استاد الإسماعيلية.

تقدم فريق زد أف سى عن طريق لاعبه ديلسون كامونى، فى الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، بعد أن أحسن استغلال تمريرة زميلة مصطفى سعد «ميسى»، ليسددها مباشرة فى شباك حارس مرمى الاسماعيلى كمال السيد.

وينتظر فريق زد إف سى الفائز من مواجهة المصرى البورسعيدى وبيراميدز، والتى انطلقت منذ قليل، لتحديد الطرف الثانى للمباراة النهائية من عمر بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم «الجمعة»، 30 أغسطس المقبل على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وشهدت أحداث المباراة محاولات من لاعبى الفريقين للسيطرة على الكرة بمنتصف الملعب، دون خطورة حقيقة على حراس المرميين، فيما كانت محاولات مستميتة من لاعبى الاسماعيلى لإدراك هدف التعادل من قبل مروان حمدى وخالد النبريصى، والتى لم يكتب لها النجاح.