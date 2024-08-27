بعد الحصول على موافقة ناديه الفرنسى.. أشرف دارى فى القاهرة للانضمام إلى الأهلى

حصل مدافع فريق بريست الفرنسى، المغربى أشرف دارى، والقريب من الانتقال إلى صفوف النادى الأهلى على إذن من فريقه للسفر إلى القاهرة، وذلك لإنهاء كافة الأمور التعاقدية للانضمام للقلعة الحمراء.

ووفقا للصحفى الرياضى الموثوق سانتى أونا، والىي نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، فإن أشرف دارى حصل على تصريح من بريست للسفر إلى مصر، وذلك لإجراء الكشف الطبى ثم توقيع عقود الانضمام رسميًا إلى الأهلى.

ويسعى النادى الأهلى للتعاقد مع المغربى أشرف دارى، لتدعيم خط دفاع الفريق خاصة بعد رحيل محمد عبد المنعم إلي فريق نيس الفرنسى.