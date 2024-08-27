المغربى كريم البركاوى يصل القاهرة للإنضمام للزمالك

أكد مصدر فى نادى الزمالك، على التوصل لإتفاق مع مهاجم الرائد السعودى، المغربى كريم البركاوى، للانتقال لصفوف القلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيصل القاهرة مساء غدٍ «الأربعاء»، من أجل الخضوع للكشف الطبى قبل الإعلان عن الصفقة، والتى لن تكلف خزينة النادى فى ظل إنتهاء عقد اللاعب مع النادى السعودى.

ونجح مجلس إدارة الزمالك فى تسديد المستحقات المالية المتأخرة والتى تسببت فى إيقاف القيد للنادى، وتمت مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، من اجل رفع القيد لتسجيل اللاعبين الجدد.